إعلان

الجزائر تستدعي سفراءها في مالي والنيجر وتؤجل تعيين سفيرها في بوركينا فاسو

04:49 م الإثنين 07 أبريل 2025

علم الجزائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجزائر- (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، بالإضافة إلى تأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

جاءت هذه الخطوات ردًا على اتهامات وصفتها الجزائر بـ"الباطلة" و"الخطيرة" من قبل الحكومة الانتقالية في مالي، والتي اعتبرتها محاولات لصرف الأنظار عن "الفشل الذريع للمشروع الانقلابي" في البلاد.

كما أعربت الجزائر عن أسفها لما وصفته بـ"الانحياز غير المدروس" الذي أبدته كل من بوركينافاسو والنيجر تجاه الادعاءات المالية، مؤكدة رفضها القوي لهذه "المحاولات اليائسة" التي تهدف إلى جعل الجزائر "كبش فداء" للإخفاقات في مالي.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث المعنية، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات دبلوماسية مماثلة ردًا على مواقف هذه الدول.

وكانت دول تحالف الساحل، المكون من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت أمس سحب سفرائها من الجزائر، وذلك بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية قالت الجزائر سابقا إنها اخترقت حدودها.

وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إسقاط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" اخترقت المجال الجوي الجزائري بعمق كيلومترين بالقرب من منطقة تين زواتين الحدودية، مؤكدةً أن العملية تمت باستخدام أنظمة المراقبة والرد الفوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجزائر استدعاء السفراء بوركينا فاسو مالي النيجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ 2021.. هل يؤثر على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025
لماذا فقد الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال يومين؟
"قرار متسرع".. دار الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد إسرائيل