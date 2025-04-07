إعلان

فون دير لاين: أوروبا " دائما جاهزة لاتفاق جيد"

04:25 م الإثنين 07 أبريل 2025

أورسولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل- (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة اتفاقا بشأن " الرفع المتبادل للرسوم على السلع الصناعية"، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الأمريكية التي تقدر بـ20 % على صادرات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل" أوروبا دائما جاهزة لاتفاق جيد، لذلك نبقى الاتفاق على الطاولة".

وأضافت "هذه الرسوم تأتي في المقاوم الأول بتكاليف ضخمة بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية" واصفة الإجراءات المتعلقة بالتجارة "بنقطة التحول الهائلة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأمل في التوصل لحل دبلوماسي، فإن الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات مضادة ويشكل قوة مهام لمراقبة التحول التجاري المحتمل بسبب الرسوم الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الرسوم الأمريكية حرب الرسوم الأمريكية الحرب التجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ 2021.. هل يؤثر على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025
لماذا فقد الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال يومين؟
"قرار متسرع".. دار الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد إسرائيل