فون دير لاين: أوروبا " دائما جاهزة لاتفاق جيد"

بروكسل- (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة اتفاقا بشأن " الرفع المتبادل للرسوم على السلع الصناعية"، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الأمريكية التي تقدر بـ20 % على صادرات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل" أوروبا دائما جاهزة لاتفاق جيد، لذلك نبقى الاتفاق على الطاولة".

وأضافت "هذه الرسوم تأتي في المقاوم الأول بتكاليف ضخمة بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية" واصفة الإجراءات المتعلقة بالتجارة "بنقطة التحول الهائلة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأمل في التوصل لحل دبلوماسي، فإن الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات مضادة ويشكل قوة مهام لمراقبة التحول التجاري المحتمل بسبب الرسوم الأمريكية.