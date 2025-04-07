فوضى في مطار بيروت الدولي.. اشتباك بين مسافرين ووزارة الداخلية تحقق في الحادث (فيديو)

(وكالات)

اشتبك عدد من المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث شهدت قاعة المغادرين حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة إشكال وقع بين عدد من المسافرين.

وتسبب الحادث في حالة من الارتباك، حيث انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عراكًا شديدًا تخلله ضرب وسحل على الأرض، مع أصوات صراخ في خلفية المشهد.

وفي أعقاب الحادث، تدخلت عناصر أمن المطار لتهدئة الموقف والسيطرة على الوضع.

من جهته، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار إجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص لاتخاذ التدابير المناسبة.