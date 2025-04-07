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ترامب: دول عدة تتواصل معنا بشأن الرسوم الجمركية

03:46 م الإثنين 07 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليابان أرسلت إلى الولايات المتحدة فريقًا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن دول عدة حول العالم تتحدث إلى واشنطن في هذا الشأن.

وفي قرار مثيرًا للجدل، أعلن ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض رسومًا جمركية على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب مختلفة، وكانت اليابان من بينها بنسبة 24% على سلعها.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن من يتصل به من القادة للتفاوض بشأن التعريفات سوف يطلب منه شراء منتجات أمريكية ورفع القيود التجارية وعدم التلاعب بسعر صرف عملة بلاده.

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