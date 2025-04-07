محافظ الشرقية يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ الشرقية يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه ا

الشرقية- ياسمين عزت :

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً تنسيقياً مع المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أيمن سليمان المدير التنفيذي لقطاع شمال الشرقية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سلامه عبد الفتاح رئيس قطاعات كهرباء جنوب الشرقية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، والتي حققت نسب تنفيذ متقدمة وتذليل كافة العقبات أمام استكمالها في أسرع وقت ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

شدد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الانتهاء من توريد مهمات الكهرباء والمولدات الخاصة بمحطتي معالجة سنهوا بمنيا القمح وأولاد سيف ببلبيس ورافع قرية الروضة ومد كابلات الكهرباء اللازمة لتشغيلهم ودخولهم الخدمة الفعلية لتوفير مشروعات صرف صحي آمنة وسليمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع أجرى المحافظ إتصالاً تليفونياً والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، موجهاً بسرعة الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة لإنشاء عداية بطريق 39 كفر أبراش بمشتول السوق، وذلك لمد كابلات الكهرباء من خلالها لمحطة معالجة سنهوا بمنيا القمح .

كما أجرى المحافظ إتصالاً هاتفياً باللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام تمكين قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تركيب موزع كهرباء حلقي لخدمة مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة عددًا من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمدينة الحسينية والمتوقفة على إنهاء إجراءات توريد بعض مهمات الكهرباء وتلافي بعض الملاحظات الفنية ، ليؤكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مركز الحسينية .

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.