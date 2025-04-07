موريتانيا.. إضراب شامل واعتصام أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع سكان غزة

نواكشوط- (د ب أ)

عم إضراب شامل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة بالعاصمة بالموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، ونظم ناشطون اعتصاما كبيرا متزامنا معه أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط، احتجاجا على الحرب المستمرة لإسرائيل على غزة وتضامنا مع سكانها.

وأغلقت المحال التجارية في الأسواق الكبيرة في نواكشوط تضامنا مع غزة، وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف الحرب فورا وإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف مسلسل التصفية والقتل والحصار والتجويع.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وحماس وصور قادة الحركة، ورددوا شعارات تطالب بإسناد المقاومة وبتقديم كافة أشكال الدعم لها، كما نددوا بـ "الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل وطالبوا الإدارة الأمريكية بوقف الدعم لاسرائيل وعدوانها".