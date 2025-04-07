من جديد.. حرائق غابات في كوريا الجنوبية والسلطات تُحذر من تمدد النيران

كتبت- سلمى سمير:

اندلعت حرائق غابات واسعة في مقاطعة هادونج، الواقعة جنوب كوريا الجنوبية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات عاجلة لسكان عدد من القرى بإخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة، في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء لاحتواء النيران التي اجتاحت المنطقة.

وأفادت دائرة الغابات الكورية أن الحريق اندلع ظهرًا على أحد الجبال في هادونج، التي تبعد نحو 290 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سيول. وتعد هذه المنطقة من بين أكثر المناطق تضررًا من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام، والتي تم احتواؤها أواخر الشهر الماضي.

وبحسب السلطات، فقد تم حشد 21 مروحية إطفاء و397 عنصرًا من فرق الإنقاذ والإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 47 هكتارًا من الأراضي الجبلية.

ونُقل رجل في الـ70 من عمره إلى المستشفى بعد إصابته بحروق في يديه أثناء محاولته إخماد النيران بنفسه. وتشتبه الجهات المختصة في أن الرجل تسبب في اندلاع الحريق عن طريق الخطأ أثناء استخدامه آلة قطع الأعشاب، فيما تم الإعلان عن فتح تحقيق لتحديد السبب الدقيق بمجرد السيطرة على الحريق.

وفي العاصمة سيول، دعا وزير الداخلية بالإنابة، كو كي دونج، الجهات المعنية إلى بذل أقصى الجهود لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة إجلاء السكان المهددين من مناطق الخطر وتشييد خطوط صدّ للنيران لتجنّب وقوع أي إصابات.

وأضاف كو خلال اجتماع طارئ لإدارة الكوارث: "يجب اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة السكان، ومنع توسّع رقعة الحرائق بأي ثمن".

وتواصل السلطات المحلية جهودها على مدار الساعة في ظل ظروف مناخية صعبة وتضاريس جبلية تعيق عمليات الإطفاء، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرائق إذا لم يتم احتواؤها في الساعات المقبلة.

وكانت الحرائق التي تم إخمادها نهاية مارس الماضي قد أسفرت عن مقتل 28 شخصًا إضافة إلى إحراق مزارات تاريخية.