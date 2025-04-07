الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار

موسكو- (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه، ويرتبط هذا أيضا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف إن السلطات الروسية تبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثير هبوط أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الروسي، مع انخفاض سعر النفط الخام الرئيسي للبلاد نحو 50 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 21 شهرا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف، القول "نراقب عن كثب الوضع، الذي يتسم حاليا بالاضطراب الشديد والتوتر والانفعال"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن السلطات الروسية تعمل على الحد من "عواقب هذه العاصفة الاقتصادية الدولية على اقتصادنا".

وتعتبر أسعار النفط الخام أمرا بالغ الأهمية للميزانية الاتحادية الروسية، التي اعتمدت على النفط والغاز لنحو 30% من عائداتها في يناير وفبراير، وفقا لبيانات حكومية.

ومع تسارع إنفاق الدولة في أول شهرين من العام بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن أي انخفاض في الإيرادات يمكن أن يضع ضغوطا على مالية البلاد.