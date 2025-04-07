الرئيس اللبناني: لا يوجد مكان لأي أسلحة أو مجموعات مسلحة إلا ضمن إطار الدولة



وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد مكان لأي أسلحة أو أي مجموعات مسلحة إلا ضمن إطار الدولة"، مؤكدًا أن المسائل يتم حلها بالتواصل والحوار.

وأضاف عون، "حزب الله مكون لبناني وسنبدأ قريبًا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني تأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني والتحديات الإقليمية والدولية".

وشدد عون، على أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها مؤخرًا "لن يكون مفيدًا للبنان بل سيزيد الوضع تعقيدًا"، محذرًا من أن هذه الخطوة تقوض الاستقرار في المنطقة وتعيق أي جهود تهدف لاحتواء التوترات القائمة.

ومن جانبها، أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان الاثنين، بأن الرئيس جوزيف عون أكد لوفد مجموعة العمل الأمريكية أنه لا يوجد مكان لأي أسلحة أو مجموعات مسلحة إلا ضمن إطار الدولة.

وكانت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، قد حثت الحكومة اللبنانية على وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله في أقرب وقت.

وأضافت أورتاجوس، "إذا نزع جيش لبنان سلاح المليشيات تحرر الشعب من النفوذ الأجنبي والإرهاب"، وفق قولها.

والتقت نائبة المبعوث الأمريكي للمنطقة، مورجان أورتاجوس، أول أمس السبت، خلال زيارتها إلى لبنان بالرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا.