لابيد: نتنياهو هدد المتهم في قضية "قطر جيت" من الشهادة ضده

(وكالات)

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض مصادر الاستخبارات الإسرائيلية للخطر من أجل منع يوناتان أوريتش من أن يصبح شاهدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قطر جيت"، واصفًا سلوكه بـ "الإجرامي".

وأطلقت المحكمة الإسرائيلية سراح أوريتش وإيلي فيلدشتاين، مساعدي نتنياهو، ووضعتهما تحت الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين، وذلك في إطار التحقيقات التي تتعلق بالاتهامات الموجهة لهما بشأن الترويج لمصالح قطرية في مكتب رئيس الوزراء.

وقال لابيد في تعليقاته على التحقيق: "إذا كان رئيس الوزراء يعلم أو لم يعلم بما يحدث وكلاهما، فهذا أمر خطير للغاية. فإن جماعة الإخوان المسلمين، التي تدعم الإرهاب، كانت قد مولت مكتب نتنياهو".

وأضاف لابيد: "هذه قضية تتطلب تحقيقًا جادًا"، قائلًا إن "ما حدث هو سلوك عصابة إجرامية، وليس سلوك رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وتابع لابيد أن الإسرائيليون لا يفهمون آلية عمل الحكومة، وإلا كانت الشوارع ستشتعل. وأضاف: "في التحقيق مع بنيامين نتنياهو، اعترف قائلاً: أنا من هددت مصادر الاستخبارات، وأنا هنا أقول لأوريتش أنه لا يمكن أن يكون شاهدًا ضدي". واصفًا سلوك نتنياهو بأنه "سلوك عصابة إجرامية، وليس سلوك رئيس وزراء إسرائيلي"، مشددًا على أن ما يقوم به هو "إجرام بحد ذاته".

وفيما يتعلق بمطالبة المحكمة العليا بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، أوضح لابيد أنه "إذا لم تحترم الحكومة الإسرائيلية قرارات المحكمة، فإنها تصبح حكومة إجرامية". وأضاف: "إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فإن الأساس الديمقراطي لدولة إسرائيل سيضيع، وهذا أمر لا يمكن أن نسمح به".

وحذر يائير لابيد، أنه إذا لم تلتزم الحكومة بقرارات المحكمة العليا، فإن "جميع الخيارات ستكون مطروحة، بما في ذلك تنظيم ثورة وإغلاق حكومي". وأوضح أنه "نحتاج إلى التوقف في هذا الوضع لنقول: هذا البلد مغلق حتى يتم إجراء الانتخابات".

وتابع لابيد قائلاً: "نتنياهو الذي عملت معه لم يعد موجوداً. لقد تحول من رئيس وزراء كنت لا أتفق معه دائمًا ولكنه كان يتصرف بشكل قانوني، إلى شخص أصبح من الصعب التنبؤ بتصرفاته. وقف في المجر وتحدث عن الدولة العميقة في إسرائيل، وهو أمر لم يحدث من قبل من أي رئيس وزراء إسرائيلي، الذي يقوم بتشويه سمعة بلاده في الخارج".