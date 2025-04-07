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اعتصامات وإضراب شامل بمدن لبنانية تضامنًا مع غزة ضد الإبادة (فيديو)

02:36 م الإثنين 07 أبريل 2025

اعتصامات وإضراب شامل بمدن لبنانية تضامنًا مع غزة ض

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وكالات

عمت اعتصامات وإضراب شامل، اليوم الإثنين، معظم الجامعات والمؤسسات التجارية في لبنان تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف بحق الفلسطينيين.

وشهدت معظم الجامعات الخاصة والرسمية في العاصمة بيروت اعتصامات تضامنًا مع غزة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "المقاطعة هي الحل" و"لا تقتل إخوتك.. إنت وضميرك" و"أوقفوا إسرائيل".

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تنظيم طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت وقفة احتجاجية، رفضًا لاستمرار حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزَّة.

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