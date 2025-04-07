اعتصامات وإضراب شامل بمدن لبنانية تضامنًا مع غزة ضد الإبادة (فيديو)
وكالات
عمت اعتصامات وإضراب شامل، اليوم الإثنين، معظم الجامعات والمؤسسات التجارية في لبنان تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف بحق الفلسطينيين.
وشهدت معظم الجامعات الخاصة والرسمية في العاصمة بيروت اعتصامات تضامنًا مع غزة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "المقاطعة هي الحل" و"لا تقتل إخوتك.. إنت وضميرك" و"أوقفوا إسرائيل".
من #بيروت التي لا تموت بإذن الله الى #غزة هاشم أرض الرباط. pic.twitter.com/Cfa2W97Ped— Nabukodonosor- السيد (@DimaELSAYED1) April 7, 2025
وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تنظيم طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت وقفة احتجاجية، رفضًا لاستمرار حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزَّة.
وقفة احتجاجيَّة لطلَّاب الجامعة الأميركيَّة في بيروت رفضًا لاستمرار حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزَّة. pic.twitter.com/gVTvx8IRc1— athabat network (@AthabatNetwork) April 7, 2025
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