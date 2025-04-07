مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا بالإبادة الإسرائيلية بغزة

مسيرات في الضفة الغربية تنديدًا بالإبادة الإسرائيل



وكالات

شهدت مدن الضفة الغربية مسيرات، اليوم الاثنين، تنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وانطلقت مسيرة من وسط مدينة رام الله، وجابت شوارع عدة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

كما انطلقت مسيرات مماثلة في مدينتي بيت لحم والخليل (جنوب) ومسيرات في مدن نابلس وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق).

وساد إضراب عام كافة مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها وبلداتها.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد، عن إضراب شامل لكل مناحي الحياة الاثنين في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات.

ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة إلى إنجاح الإضراب العالمي لإعلاء الصوت وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال.

وقالت إن الإضراب يأتي رفضًا لحرب الإبادة على قطاع غزة بمشاركة المتضامنين وأحرار العالم.