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الفيضانات تودي بحياة 33 شخصًا في الكونغو

02:10 م الإثنين 07 أبريل 2025

الفيضانات تودي بحياة 33 شخصًا في الكونغو

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كينشاسا- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية في الكونغو اليوم الاثنين وفاة ما لا يقل عن 33 شخصا بعدما وقعت فيضانات في العاصمة كينشاسا.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة " اكس" إن الضحايا لقوا حتفهم بعدما تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ضرر واسع النطاق، حيث اجتاحت منازل وغمرت منازل أخرى.

كما تردد أن نهر ندجيلي، الذي يمر عبر كينشاسا، فاض على ضفتيه مساء أمس الأول السبت.

ويشار إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، حيث يحاول نحو 50 شخصا في المستشفيات وخدمات الإغاثة الوصول للمناطق التي قطعت الفيضانات الطرق المؤدية إليها.

وقد انقطعت إمدادات المياه في بعض المناطق في كينشاسا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 17 مليون نسمة.

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وزارة الداخلية الكونغو فيضانات
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