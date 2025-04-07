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الأقمار الصناعية ترصد تحرك حاملة طائرات أمريكية ثانية من المحيط الهادئ للشرق الأوسط

01:57 م الإثنين 07 أبريل 2025

حاملة طائرات

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وكالات


أفادت مجلة "نيوزويك" استنادًا إلى صور أقمار صناعية جديدة، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" في طريقها إلى الشرق الأوسط حيث من المتوقع أن تتمركز بالقرب من إيران.


وكانت الحاملة، التي كانت متمركزة في المحيط الهادئ، قد توجهت إلى المنطقة للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان".


وترافق "كارل فينسون" مجموعة من السفن الحربية بما في ذلك المدمرتين "يو إس إس برينستون" و"يو إس إس سترات"، وقد عبرت هذه المجموعة مضيق ملقا ودخلت المحيط الهندي، حسب ما أورده تقرير المجلة.


وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد التوترات في المنطقة، خصوصًا مع إيران والحوثيين في اليمن، مما يشير إلى احتمال تبني الولايات المتحدة نهجًا أكثر عدوانية في الفترة المقبلة.


مع تواجد حاملتي الطائرات الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى قاذفات بي-2 المتمركزة في جزيرة دييغو غارسيا، تزداد قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات جوية وصاروخية، مما يزيد من احتمال توسع العمليات العسكرية.


يُذكر أن "كارل فينسون" هي واحدة من أبرز حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "نيميتز"، وتستوعب نحو 90 طائرة بما فيها المقاتلات الشبحية F-35C وطائرات F/A-18 سوبر هورنت، بالإضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية وطائرات الإنذار المبكر.

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الأقمار الصناعية حاملة طائرات أمريكية المحيط الهادئ الشرق الأوسط
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