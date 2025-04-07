إيران: لا رغبة لنا في الحرب.. ولن نخوض مفاوضات غير مضمونة

(وكالات)

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشددًا على أن طهران لا ترغب في التورط في الحروب أو الأزمات.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن طهران تؤمن بالمفاوضات وتسعى إليها، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لن تخوض أي مفاوضات تحت أي ظروف غير مضمونة.

وأضاف بزشكيان، أن الولايات المتحدة يجب أن تُثبت جديتها في السعي نحو مفاوضات حقيقية، وذلك في ظل التوترات الحالية بين البلدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد نفى في وقت سابق اليوم، التقارير التي تحدثت عن تلقي طهران ردًا من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات، ووصفها بأنها "كذبة".

وأكد بقائي أن سلطنة عمان هي الخيار الرئيسي لاستضافة أي مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأمريكا، مشيرًا إلى أن هذا يعتمد على اتخاذ القرار لبدء الحوار.

وأضاف بقائي أن عرض إيران على واشنطن ببدء مفاوضات غير مباشرة يعتبر عرضًا "سخيًا"، في ضوء تصرفات الولايات المتحدة السابقة، خصوصًا بعد انسحابها من الاتفاق النووي.