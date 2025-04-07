واشنطن بوست تكشف اعترافات جنود إسرائيليين بالتدمير الممنهج في غزة

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن منظمة حقوقية إسرائيلية، أن جنودًا إسرائيليين خدموا في قطاع غزة اعترفوا بهدم منهجي للمباني لإنشاء منطقة عازلة.

واعتبر الجنود أن هدم المنازل لم يكن مبررًا، وأن تدمير البنية التحتية والمباني في غزة كان يحدث دون وجود تهديد مباشر للقوات.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن ضباطًا إسرائيليين أبلغوا الجنود، أن تطهير بعض المناطق كان ضروريًا لمنع حدوث هجوم مماثل لما وقع في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الصحيفة، أن وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات.

إضافة إلى ذلك، اعترف الجنود بتدمير البساتين والحقول الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة لزراعة محاصيلهم.