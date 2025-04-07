إعلام إسرائيلي: نتنياهو منع سموتريتش من مرافقته لواشنطن

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من مرافقته إلى واشنطن، رغم استعداده لذلك بحجة أنه لن يصل في الوقت.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن سموتريتش خطط للسفر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات بشأن التعريفات الجمركية وحُجِزت له تذكرة الطيران قبل إلغائها.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لمناقشة قضايا عدة من بينها "التهديد الإيراني" والرسوم الجمركية وحرب غزة، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو، الذي وصل واشنطن أمس الأحد، إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، فرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم، من بينها إسرائيل بنسبة 17%.