صحيفة إسرائيلية تنشر تقريرا عن ملياردير يهودي "هندس" رسوم ترامب الجمركية

(وكالات)

ظهر اسم هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي الذي يأتي من أصول يهودية، كأحد أبرز المستشارين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في ظل التوترات الاقتصادية العالمية التي أثارتها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لوتنيك أصبح محط أنظار بسبب نفوذه الكبير على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، رغم أن ترامب كان هو من اتخذ القرارات النهائية حول آلية فرض الرسوم الجمركية.

وشغل لوتنيك سابقا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد"، وكان من أول الشخصيات التي عينها ترامب في إدارته، وظهر بشكل لافت في الإعلام الأمريكي خلال الأشهر الماضية، حيث قدم تبريرات دراماتيكية لفرض الرسوم الجمركية الشاملة، محاكيا أسلوب ترامب في الحديث.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن حلفاء ترامب أعربوا عن مخاوفهم من تأثير لوتنيك الكبير على قرارات الرئيس، مشيرين إلى أنه غالبا ما كان يطرح أفكارا في الغرفة البيضاوية ثم يخرج للتحدث عنها كما لو كانت سياسة البيت الأبيض. ووصف أحد المصادر في البيت الأبيض للصحيفة، لوتنيك بأنه "يخضع لاختبارات أداء مستمرة لكي ينال إعجاب ترامب"، معتبرين أنه يسعى لأن يكون نسخة مصغرة عن الرئيس.

وتقدر ثروة لوتنيك بحوالي 4 مليارات دولار، ووُلد في عائلة يهودية في جيريكو بنيويورك، وكان له دور كبير في جمع التبرعات لحملات ترامب الانتخابية.

وبدأت علاقة ترامب بهوارد لوتنيك بعد مشاركته في برنامج الواقع "المتدرب" الذي شارك فيه بعد نجاته من هجمات 11 سبتمبر.

كان لوتنيك من أبرز جامعي التبرعات لحملات ترامب الانتخابية في عامي 2020 و2024، مما عزز مكانته داخل الدائرة المقربة من الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، شغل لوتنيك منصب رئيس فريق انتقال ترامب بعد فوزه في الانتخابات، مما جعله أحد الشخصيات المحورية في الفريق الرئاسي خلال تلك الفترة.