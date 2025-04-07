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موجة باردة تضرب شمال اليونان

01:21 م الإثنين 07 أبريل 2025

علم اليونان

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أثينا- (د ب أ)

انخفضت درجات الحرارة في اليونان خلال الليل بنحو 20 درجة مئوية لتدخل نطاق السالب، كما تساقطت الثلوج في الكثير من المناطق من بينها سالونيك، حسبما ذكرت شبكة إي آر تي نيوز اليوم الاثنين.

وفي سالونيك، وصلت درجة الحرارة إلى سالب 2 بعدما بلغت 20 درجة مئوية اليوم السابق.

وقد تم إغلاق الطرق، ونشر مركبات النظافة، كما بقي التلاميذ في المنازل.

وتوقعت الأرصاد اليونانية أن تستمر موجة البرد، حيث تصل درجات الحرارة خلال الليل إلى أقل من صفر حتى منتصف الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، يسود جزيرة كريت بجنوب اليونان مناخًا ربيعيًا مع سطوع الشمس، بالإضافة إلى هطول الأمطار بصورة متفرقة.

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اليونان موجة باردة تساقط الثلوج
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