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اعتداء مساعد حافلة على طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية فلوريدا (فيديو)

01:12 م الإثنين 07 أبريل 2025

اعتداء مساعد حافلة على طالبة

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وكالات


اعتدى مساعد حافلة على طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 9 سنوات، بشكل عنيف في حادثة وقعت في بورت سانت لوسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن إصابتها باحمرار في رقبتها وذراعها.


وبحسب الشرطة، وجهت تهمة القسوة على طفلة وإساءة معاملتها إلى أفييسر بينيوس، دون أن يتسبب في أذى جسدي جسيم للطفلة.


وأوضح بينيوس للشرطة أنه قام بهز المقعد الذي كانت تجلس عليه الطفلة بسبب "الإحباط"، بعد أن استمرت الطفلة في التحرك من مقعد إلى آخر، وذلك وفقًا لما ذكر في أمر الاعتقال. التحقيقات مستمرة بشأن الحادثة.

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اعتداء مساعد حافلة على طالبة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاية فلوريدا
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