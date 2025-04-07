قرقاش: شكوى السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية محاولة لجرنا للصراع

وكالات

هاجم مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الحكومة السودانية بعد تقديمها شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لجر بلاده إلى الصراع.



وفي مقال رأي نشره في النسخة الدولية من صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، اعتبر قرقاش أن "الأفعال السخيفة" التي قامت بها الحكومة السودانية، بقيادة القوات المسلحة، أمام محكمة العدل الدولية، ليست سوى "لعبة سياسية" و"خدعة دعائية" تهدف إلى جذب الإمارات إلى النزاع الذي كانت قد أشعلته بنفسها.



وأشار قرقاش إلى أن شكوى السودان أمام المحكمة تأتي بعد خطوة مشابهة في مجلس الأمن الدولي، والتي قال إنها مبنية على "افتراءات وكذبات وخرافات".



وأكد قرقاش أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان تمتد لأكثر من خمسة عقود، مشيرًا إلى الروابط التجارية والثقافية والصداقة العميقة بين البلدين.



وشدد على أن الطريق إلى السلام واضح، إذ أضاف: "إذا كانت القوات المسلحة السودانية تسعى حقًا إلى السلام، فإن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تم تمديدها عبر إعلان جدة ومبادرات أخرى".



وتابع قائلاً: "يمكن لهذه الحرب أن تنتهي اليوم إذا وافق الطرفان على فك الارتباط وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي والشركاء الموثوق بهم".



وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في نهاية مارس الماضي أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، مطالبًا باتخاذ تدابير طارئة ضدها بتهمة انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.



وتتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي تهمة نفتها الإمارات، لكن خبراء في الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين أكدوا أن الاتهامات لها مصداقية.



تتعلق شكوى السودان بهجمات ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.



من جهتها، نددت الإمارات بالشكوى السودانية أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة".