السيسي يؤكد في مؤتمر صحفي مع ماكرون ضرورة العودة لوقف إطلاق النار في غزة

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا خلال مباحثاتهما اليوم ضرورة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين.

وأكد الرئيس السيسي - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ماكرون - أهمية إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع فرنسا لعقد مؤتمر حول إعادة الإعمار عقب وقف إطلاق النار بغزة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن توقيعه والرئيس ماكرون اليوم على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.. مشيدا بالعلاقات التاريحية التي تربط مصر وفرنسا.

وشدد على ضرورة تفعيل العلاقات في كافة المجالات، وأهمية تكثيف الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر على ضوء خبراتها المتراكمة.

ونوه الرئيس السيسي، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، تجسد بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين، وتوجت اليوم بالإعلان عن "ترفيع" العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.