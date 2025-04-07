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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50 ألفًا و752 فلسطينيًا

12:03 م الإثنين 07 أبريل 2025

قطاع غزة

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50 ألفًا و752 شخصًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 115 ألفًا و475 شخصًا منذ بداية العدوان.

واستشهد 56 فلسطينيًا وأُصيب 137 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ تجدد العدوان وخرق وقف إطلاق النار، استشهد ألفًا و391 فلسطينيًا وأُصيب 3 آلاف و434 آخرون.

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غزة العدوان الإسرائيلي فلسطين
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