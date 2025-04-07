قوات الأمن الباكستانية تقتل 9 مسلحين في غارة بالقرب من الحدود الأفغانية

بيشاور (باكستان)- (أ ب)

داهمت قوات الأمن الباكستانية مخبأ تابعا لمسلحين في شمال غرب البلاد المضطرب، بالقرب من الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين.

وأضاف الجيش الباكستاني، في بيان، أن زعيم المسلحين البارز الذي يحمل اسم "شيرين"، كان من بين الذين قُتلوا في مدينة ديرة إسماعيل خان، بإقليم خيبر باختونخوا.

وأضاف الجيش أن جميع المسلحين الذين قتلوا كانوا من "الخوارج" - وهي كلمة تستخدمها الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية - وأن شيرين كان وراء مقتل نقيب في الجيش يدعى حسنين أختر، في الشهر الماضي خلال تبادل لإطلاق النار وقع بالمنطقة.