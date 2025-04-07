ماسك يفاجئ الجميع بموقفه من رسوم ترامب الجمركية

وكالات

في خطوة مفاجئة، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اختلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسة التعريفات الجمركيةما يعكس ابتعادا متزايدا بين الملياردير الشهير والبيت الأبيض. حسب صحفية "ديلي ميل" البريطانية.



وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية تصل إلى 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، مع فرض رسوم إضافية على دول أخرى.



من جهته، عبر مستشار ترامب عن أمله في الوصول إلى "وضع بلا تعريفات" بين الولايات المتحدة وأوروبا، في خطوة تهدف لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين.



وفي مقابل هذه السياسة، أبدى ماسك موقفًا مختلفًا تمامًا. خلال تجمع افتراضي مع نائب رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو سالفيني، أعرب ماسك عن أمله في بناء شراكة تجارية قوية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى "وضع بلا تعريفات" لتعزيز التعاون بين أوروبا وأمريكا الشمالية.



في وقت لاحق، انتقد ماسك مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، بعد تصريحاته على قناة "سي إن إن" التي أكّد فيها أن التعريفات ستجني ثمارها في المستقبل.



وقال ماسك عبر حسابه على "إكس": "الحصول على دكتوراه في الاقتصاد من هارفارد قد يؤدي إلى الغرور بدلًا من الحكمة"، في إشارة إلى أن نافارو "لم يحقق أي إنجاز ملموس".



وفي المقابل، دافع نافارو عن سياسة التعريفات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض تعريفات عالية على صادراتها، مثل الصين، التي وصفها بالتلاعب في العملة.



وخسر ماسك مليارات الدولارات في رد فعل السوق على التعريفات، حيث شهدت سوق الأسهم الأميركية أسوأ أسبوع تداول في 5 سنوات، بينما انخفضت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 8 %.