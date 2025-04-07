كذبة.. إيران تنفي بدء المفاوضات مع أمريكا

(وكالات)

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن تكون طهران قد تلقت أي رد من الولايات المتحدة، قائلًا إن الأخبار التي تحدثت عن بدء المفاوضات بين البلدين ليست إلا "كذبة".

وأكد بقائي أن سلطنة عمان هي الخيار الرئيسي لاستضافة أي مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي شريطة اتخاذ القرار ببدء الحوار.

وأوضح بقائي أن عرض إيران على واشنطن ببدء مفاوضات غير مباشرة هو عرض "سخي" بالنظر إلى تصرفات الولايات المتحدة السابقة، خاصة مع انسحابها السابق من الاتفاق النووي.

وأضاف بقائي أن إيران أكدت مرارًا أن أي مفاوضات مستقبلية مع أمريكا ستقتصر فقط على الملف النووي الإيراني، ولن تشمل أي قضايا أخرى. كما نفى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مطالبة الولايات المتحدة بالتفاوض بشأن ملفات أخرى.

وأشار بقائي إلى أن هناك اجتماعًا ثلاثيًا مقررًا مع روسيا والصين في موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة الملف النووي الإيراني والاتفاق السابق والقرار الأممي رقم 2231.

كما أعرب بقائي عن ثقته في أن الدول المجاورة لإيران تدرك محاولات بعض الجهات لزرع الفتنة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالسياسة الإيرانية، شدد بقائي على أن إيران لم تكن يومًا جزءًا من أي تحالف يستهدف الهجوم على دول المنطقة. وأكد أن أمن المنطقة ودولها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الوطني الإيراني. كما أعلن أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد تام للتعامل مع جميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان حماية وحدة الأراضي الإيرانية وسيادة البلاد.