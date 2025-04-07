طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

وكالات



قال مراسل قناة الجزيرة، إن سفير إسرائيل لدى إثيوبيا تم طرده من مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، بعد اعتراض عدد من الدول الأعضاء على مشاركته في اجتماع سنوي للاتحاد.

وبحسب المراسل، جاء الطرد عقب رفض واسع داخل القاعة لوجود الممثل الإسرائيلي، وسط احتجاجات على سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الاتحاد الأفريقي أو من الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادثة.