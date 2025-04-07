إعلان

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

11:38 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الاتحاد الأفريقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال مراسل قناة الجزيرة، إن سفير إسرائيل لدى إثيوبيا تم طرده من مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، بعد اعتراض عدد من الدول الأعضاء على مشاركته في اجتماع سنوي للاتحاد.

وبحسب المراسل، جاء الطرد عقب رفض واسع داخل القاعة لوجود الممثل الإسرائيلي، وسط احتجاجات على سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الاتحاد الأفريقي أو من الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي طرد سفير إسرائيل إثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم