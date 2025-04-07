ارتفاع حصيلة قتلى العواصف والفيضانات في الولايات المتحدة إلى 20 شخصًا

(وكالات)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العواصف والفيضانات والأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 20 شخصًا، وذلك وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الجوية القاسية التي اجتاحت البلاد تسببت في وفاة ما لا يقل عن 20 شخصًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن السلطات المحلية وإدارات الإطفاء في الولايات المتضررة، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي شخصان في ولاية جورجيا، بالإضافة إلى شخص آخر في ولاية تينيسي. كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في ولاية أركنساس، ومتطوع إطفاء في ولاية ميسوري.

وتواجه مناطق أحواض نهري المسيسيبي وأوهايو تهديدات شديدة من الفيضانات، فيما تشمل التحذيرات أكثر من نصف مقاطعات ولايات ألاباما وجورجيا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. كما تم إصدار تحذيرات من التجمد في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكانساس وميسوري وأركنساس وإلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي.

في وقت سابق، في 3 أبريل، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن خطر العواصف والأعاصير قد تم رصده في 9 ولايات، هي: أركنساس، لويزيانا، تكساس، تينيسي، ميسيسيبي، ميسوري، كنتاكي، إلينوي، وإنديانا. كما امتد خطر الرياح القوية والفيضانات إلى ولايات ألاباما، أوكلاهوما، أوهايو، وميشيغان على طول مسار العاصفة.