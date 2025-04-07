إعلان

ارتفاع حصيلة قتلى العواصف والفيضانات في الولايات المتحدة إلى 20 شخصًا

11:26 ص الإثنين 07 أبريل 2025

ارتفاع حصيلة قتلى العواصف والفيضانات في الولايات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العواصف والفيضانات والأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 20 شخصًا، وذلك وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الجوية القاسية التي اجتاحت البلاد تسببت في وفاة ما لا يقل عن 20 شخصًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

العواصف (2)

ونقلت الشبكة الأمريكية عن السلطات المحلية وإدارات الإطفاء في الولايات المتضررة، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي شخصان في ولاية جورجيا، بالإضافة إلى شخص آخر في ولاية تينيسي. كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في ولاية أركنساس، ومتطوع إطفاء في ولاية ميسوري.

وتواجه مناطق أحواض نهري المسيسيبي وأوهايو تهديدات شديدة من الفيضانات، فيما تشمل التحذيرات أكثر من نصف مقاطعات ولايات ألاباما وجورجيا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. كما تم إصدار تحذيرات من التجمد في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكانساس وميسوري وأركنساس وإلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي.

العواصف (1)

في وقت سابق، في 3 أبريل، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن خطر العواصف والأعاصير قد تم رصده في 9 ولايات، هي: أركنساس، لويزيانا، تكساس، تينيسي، ميسيسيبي، ميسوري، كنتاكي، إلينوي، وإنديانا. كما امتد خطر الرياح القوية والفيضانات إلى ولايات ألاباما، أوكلاهوما، أوهايو، وميشيغان على طول مسار العاصفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة العواصف الفيضانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم