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إيران تؤكد التزامها بسياسة حسن الجوار وتحذر من تداعيات الدعم الأمريكي لإسرائيل

10:32 ص الإثنين 07 أبريل 2025

إيران

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(وكالات)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى "محو فلسطين وتهجير سكانها"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتم بدعم أمريكي واضح، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، عبرت الخارجية الإيرانية عن قلقها من تصاعد التوترات الإقليمية، معتبرة أن منطقة الشرق الأوسط تواجه منذ عامين "تهديدات جدية" للسلم والاستقرار، محذرة من أن تبعات تلك التهديدات لن تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل قد تمتد آثارها إلى الساحة الدولية.

كما طالبت طهران الدول الغربية باتخاذ خطوات ملموسة إذا كانت جادة في التزامها بالقانون الدولي، داعية إلى تقييد حركة المسؤولين الإسرائيليين ومنعهم من التنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية.

وشددت إيران على ثقتها بأن الدول المجاورة لها تدرك تمامًا محاولات بعض الأطراف الخارجية إشعال الفتن في المنطقة.

وجددت طهران التزامها بسياسة حسن الجوار، مؤكدة سعيها لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع دول الجوار، في إطار ما وصفته بسياسة إقليمية تقوم على الحوار وتبادل المصالح.

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إيران سياسة حسن الجوار الدعم الأمريكي لإسرائيل
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