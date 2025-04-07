إضراب شامل في مدن بالضفة نُصرة لقطاع غزة (صور)

وكالات

شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم الاثنين نُصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطولكرم شمال الضفة.