إضراب شامل في مدن بالضفة نُصرة لقطاع غزة (صور)
10:22 ص الإثنين 07 أبريل 2025
وكالات
شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم الاثنين نُصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطولكرم شمال الضفة.
📸 إضراب شامل في مدينة نابلس شمال الضّفة الغربية في اليوم العالمي للإضراب من أجل غزة ووقف حرب الإبادة#إضراب_عالمي_لأجل_غزة pic.twitter.com/k8b2GcONcP— ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 7, 2025
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