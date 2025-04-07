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إضراب شامل في مدن بالضفة نُصرة لقطاع غزة (صور)

10:22 ص الإثنين 07 أبريل 2025

إضراب شامل في مدن بالضفة نُصرة لقطاع غزة

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وكالات
شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم الاثنين نُصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطولكرم شمال الضفة.

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قطاع غزة حرب الإبادة إضراب
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