روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 19 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.