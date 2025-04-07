كوريا الجنوبية: إجلاء سكان مقاطعة جنوبية بسبب حرائق الغابات

هادونج (كوريا الجنوبية)- (د ب أ)

طالبت السلطات سكان مقاطعة هادونج بجنوب كوريا الجنوبية إخلاء منازلهم اليوم الاثنين، في ظل استمرار جهود رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات في المنطقة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن قطاع الغابات الكوري أفاد بأن الحريق اندلع على جبل في مقاطعة هادونج، على بعد 290 كيلومترا جنوب شرق سول.

ويشار إلى أن هادونج من المناطق التي تضررت بسبب أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد، التي تم احتوائها الشهر الماضي.

وقد حشد قطاع الغابات 15 مروحية لمكافحة الحرائق و 105 أفراد لإخماد أحدث حريق للغابات.