إصابة 10 فلسطينيين في غارة استهدفت مخيم الصحفيين جنوب غزة



وكالات

استشهد فلسطينيين اثنين بينما أصيب 10 آخرين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين في مستشفى ناصر الطبي، قرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويتلقى الجرحى العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى، من بينهم إصابات خطيرة.

وأثناء القصف الإسرائيلي كان يتواجد مئات الصحفيين في مخيم الصحفيين الذي تعرض للقصف من قبل القوات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته الغد.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 28 آخرين جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا، بوسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة مساء الأحد.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه بمحافظة خان يونس انتشلت 6 شهداء وعدد من الجرحى في استهداف منزل لعائلة النفار وسط المدينة.