3 غارات أمريكية على مديرية الصفراء في صعدة باليمن



وكالات

أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الأمريكي شن 3 غارات أمريكية على مديرية الصفراء في محافظة صعدة باليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن متحدث وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، مساء الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين منهم 11 امرأة وطفل في غارة أمريكية استهدفت حي شعب الحافة مديرية شعوب بصنعاء.

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 مارس 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح عدة مرات.