مالي وبوركينافاسو والنيجر يستدعون سفرائهم لدى الجزائر بسبب إسقاط مسيّرة

وكالات

‏أعلنت دولة مالي في بيان، الأحد، استدعاء السفير الجزائري لديها احتجاجا على إسقاط طائرة الاستطلاع قرب الحدود الجزائرية.

‏وفي بيان مشترك، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة، بعدما اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، في أقصى الجنوب.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، "أن العملية تمت ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، موضحة أن إسقاط الطائرة يعكس مستوى اليقظة العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية في حماية حدود البلاد من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

ولم يكشف البيان عن هوية الطائرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم ترد تفاصيل عن طبيعة الرد العسكري المستخدم في العملية.