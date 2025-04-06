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جيش الاحتلال: استهدفنا المنصة التي أُطلقت منها الصواريخ في غزة

10:57 م الأحد 06 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن سلاح الجو استهدف المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بالرد بقوة بعد تلقيه إحاطة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

‌‏وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إصدار أوامر بتوسيع العمليات العسكرية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، متعهدا بتوجيه ضربة قوية جدا ضد حماس.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الصاروخ الذي سقط في عسقلان أحدث دمارا كبيرا في المباني والسيارات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان إثر سقوط صاروخ في المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود، مشيرًا إلى أن الصواريخ أُطلقت باتجاه منطقة لاخيش جنوب إسرائيل و"اعترضنا معظمها ونتابع التفاصيل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 7 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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