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تمهيدا للهجوم..جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان أحياء في دير البلح

10:54 م الأحد 06 أبريل 2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أوامر بإخلاء أحياء الصحابة والسماح والعودة والصلاح والزوايدة في دير البلح بوسط غزة من السكان قبل تنفيذ هجوم.
وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة دير البلح في الأحياء (العودة، الزوايدة و الصلاح ، الصحابة، السماح.. من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري جنوباً إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي".

وأضاف أدرعي: "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم.. سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منه".

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