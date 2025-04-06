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بعد إطلاق صواريخ من غزة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتوسيع العمليات العسكرية

10:30 م الأحد 06 أبريل 2025

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

‏قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه وجّه بتوسيع العمليات العسكرية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، متعهدا بتوجيه ضربة قوية جدا ضد حماس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ الذي سقط في عسقلان أحدث دمارا كبيرا في المباني والسيارات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان إثر سقوط صاروخ في المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود، مشيرًا إلى أن الصواريخ أُطلقت باتجاه منطقة لاخيش جنوب إسرائيل و"اعترضنا معظمها ونتابع التفاصيل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 7 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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