الحوثيون: مقتل وإصابة 20 شخصًا بغارات أمريكي على صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، مقتل وإصابة 20 شخصاً جراء غارات شنها الطيران الأمريكي على العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيان، "استشهد أربعة مدنيين وأصيب 16 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية جراء العدوان الأمريكي الذي استهدف بعدة غارات منزلاً في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب".

وأضافت "العدوان الأمريكي السافر وقصفه للأعيان المدنية والمدنيين، جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية ورصيد إجرامي للولايات المتحدة الأمريكية يضاف لسجلها الأسود تجاه ما ترتكبه بحق اليمن أرضاً وإنساناً".

وحمل الحوثيون، الإدارة الأمريكية مسؤولية "الجرائم والممارسات الوحشية المستمرة واستهدافها للأعيان المدنية ومجازرها بحق المدنيين الأبرياء".

ولم تصدر الإدارة الأمريكية أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

وفي محافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن الطيران الأمريكي شن أربع غارات جوية على جزيرة كمران، دون الإشارة إلى وقوع خسائر حتى الآن.

ويواصل الطيران الأمريكي ضرباته الجوية ضد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس الماضي، "بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، حد وصفه.

واستأنفت الولايات المتحدة عمليتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أن أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، "مساندة لغزة"، حد قولها.