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ماكرون يطالب برد قوي على روسيا بعد ضرباتها الأخيرة

10:25 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ "إجراءات قوية" حال استمرار روسيا في عرقلة الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق سلام في الحرب في أوكرانيا، مع استمرار الهجمات الروسية على جارتها،

وكتب ماكرون على موقع إكس، أن هجمات روسيا "يجب أن تنتهي".

وقال الرئيس الفرنسي "هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.. وإجراءات قوية إذا استمرت روسيا في محاولة كسب الوقت ورفض السلام".

يأتي هذا بعد مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ضربة روسية على كييف اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 1460 قنبلة انزلاقية و670 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخا على أوكرانيا في الأسبوع الماضي فقط.

وقتل 18 شخصا، من بينهم 9 أطفال في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه يوم الجمعة.

وعلى عكس أوكرانيا، تواصل روسيا رفض مقترح أمريكي لوقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما وتصر على وقف المساعدات العسكرية لكييف، من بين مطالب أخرى.

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