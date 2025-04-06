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عبد العاطي: نرفض تعامل إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون

10:13 م الأحد 06 أبريل 2025

وزير الخارجية يستقبل وفدًا من منظمة كنائس من أجل ا

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وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفدًا من منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" الأمريكية، اليوم الأحد، برئاسة القس الدكتورة "ماي إليس كانون" المديرة التنفيذية للمنظمة.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ولسياسات إسرائيل العدوانية في الإقليم، واستخدامها للقوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية، وتعامل إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون.

وأشار وزير الخارجية إلى أن ما تقوم به إسرائيل يؤجج مشاعر الكراهية والعداء في الشرق الأوسط، ويتنافى مع أسس التعايش السلمي الذي تدعو إليه جميع الأديان السماوية، محذرا من أن استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية من شأنه أن يؤدى إلى موجة غضب واسعة تنذر بتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

من جانبهم، أعرب ممثلو وفد "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" عن تقديرهم البالغ للدور البناء الذي لعبته مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، ولدور مصر الريادي فى دعم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدين على رفضهم الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ورفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشاد الوفد بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة وبالجهود المخلصة التي تقوم بها مصر لتحقيق التهدئة ووقف الحرب وإعادة الإعمار.

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