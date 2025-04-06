32 شهيدًا على الأقل بغارات إسرائيلية على غزة معظمهم نساء وأطفال

دير البلح (قطاع غزة) - (أ ب)

قال مسؤولو الصحة المحليون إن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 32 شخصا، من بينهم أكثر من عشرة نساء وأطفال، اليوم الأحد، بينما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب لمناقشة الحرب.

وكانت إسرائيل قد أنهت الشهر الماضي وقف إطلاق النار مع حركة حماس واستأنفت هجومها الجوي والبري، ونفذت موجات من الغارات واستولت على أراض للضغط على فصائل المقاومة لقبول اتفاق هدنة جديد والإفراج عن الأسرى المتبقين.

كما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية لأكثر من شهر إلى هذا الإقليم الساحلي الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارج.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن "المخزونات على وشك النفاد والوضع يزداد يأسا".

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي وقعت ليل السبت/الأحد عن استهداف خيمة ومنزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة رجال، وخمس نساء، وخمسة أطفال، بحسب مستشفى ناصر الذي استقبل الجثث.

وكانت صحفية من بين الشهداء، وقالت والدتها، أمل كسكين: "ابنتي بريئة. ولم تكن متورطة، كانت تحب الصحافة وتعشقها".

وقال محمد عبد الهادي، ابن عم امرأة استشهدت: "ترامب يريد إنهاء قضية غزة، وهو في عجلة من أمره، وهذا واضح من خلال ما حدث صباح اليوم".