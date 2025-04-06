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إعلام عبري: الجنائية الدولية أرسلت للمجر طلبًا لاعتقال نتنياهو قبل وصوله بساعات

09:49 م الأحد 06 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت إلى المجر طلبا لاعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وصوله بودابست بساعات قليلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجنائية الدولية أوضحت للمجر أسباب طلب اعتقال نتنياهو وضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات، لافتة إلى أن طلب الاعتقال كان طويلا ومفصلا ويدعوها إلى التعاون.

وأوضحت القناة العبرية، أن الجنائية الدولية شرحت للمجر ما وصفتها بجرائم نتنياهو ومنها استخدام التجويع سلاحا، مؤكدة أن بودابست لم تمتثل لطلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وأعلنت انسحابها من المحكمة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن المجر اتخذت موقفا جريئا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا "المحكمة الجنائية الدولية هاجمتنا وغضت النظر عن أعدائنا".

ووصف نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة فاسدة"، ومرحبا في الوقت نفسه بعدم تسامح المجر مع معاداة السامية، قائلا إن "صداقتنا مع المجر غير مسبوقة".

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته تقدر تعامل المجر الاستثنائي مع الجالية اليهودية، لافتا إلى أن التحالف مع المجر يشمل التعاون في السياحة والاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

وذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة

وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.

لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.

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