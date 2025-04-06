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مسؤول أمريكي: ترامب أعفى روسيا من الرسوم الجمركية خشية إفساد محادثات أوكرانيا

08:29 م الأحد 06 أبريل 2025

ترامب

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واشنطن - (د ب أ)
قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفين هاسيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية خشية من مغبة إفسادها المحادثات الجارية بشأن التوصل لوقف إطلاق نار محتمل في الحرب في أوكرانيا.

وذكر هاسيت لقناة "أيه بي سي" اليوم الأحد أنه سيكون من غير المناسب "الزج بمسألة جديدة في منتصف هذه المفاوضات".

وكانت روسيا قد غابت بشكل لافت عن قائمة الرسوم الجمركية العقابية الواسعة التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق من الأسبوع، والتي شملت تقريبا جميع دول العالم - ومنها أوكرانيا.

وأوضح هاسيت أن هذا لا يعني أن روسيا تُعامل بشكل مختلف تماما عن الدول الأخرى، وأضاف أن ترامب يركز فقط على المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تفسير أولي بعد إعلان الرسوم الجمركية، إن روسيا لم تُدرج لأن العقوبات الأمريكية تمنع بالفعل أي تجارة ذات شأن معها.

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دونالد ترامب الرسوم الجمركية روسيا أوكرانيا
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