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الرئيس الفرنسي يصل مصر

08:25 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، وصوله لمصر في زيارة رسمية.

ونشر ماكرون، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "إكس"، يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، قائلًا: "وصلنا إلى مصر برفقة رفاق طيران فخورين: طائرة رافال المصرية، رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي في مصر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية على مناقشة الأوضاع في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار ، وبحث الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

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