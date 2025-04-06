الرئيس الفرنسي يصل مصر

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، وصوله لمصر في زيارة رسمية.

ونشر ماكرون، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "إكس"، يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، قائلًا: "وصلنا إلى مصر برفقة رفاق طيران فخورين: طائرة رافال المصرية، رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

Arrivé en Égypte avec de fiers compagnons de vol : des Rafale égyptiens, symbole fort de notre coopération stratégique. pic.twitter.com/V3sDJa3qNP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي في مصر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية على مناقشة الأوضاع في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار ، وبحث الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.