إعلام إسرائيلي: بن غفير يدعو لإقالة رئيس قسم التحقيق على خلفية استدعاء مديرة مكتبه

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدعو إلى إقالة رئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة على خلفية استدعاء مديرة مكتبه.



وذكرت القناة الإسرائيلية، أن مديرة مكتب بن غفير، استُدعت للتحقيق معها للاشتباه في حصولها على تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني.



ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كان بن غفير قد رقّى ضابطًا في الشرطة الإسرائيلية إلى رتبة عميد، بعد منحه مديرة مكتبه سلاحًا، رغم أنها تفتقد للأهلية القانونية.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه عشية هجوم 7 أكتوبر 2023، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي 205.309 رخصة سلاح إضافية، مشيرة إلى أن نحو 50 ألفًا من المتقدمين لم يُكملوا الإجراء بعد، ما يعني أن 157.443 رخصة جديدة قد تم توزيعها فعليًا.