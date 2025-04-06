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بالفيديو.. القبض على 18 يمنيًا و3 سعوديين انتحلوا شخصيات أمنية وسرقوا المنازل بالرياض

05:08 م الأحد 06 أبريل 2025

المتهمين

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كتب- محمد جعفر:

تمكنت شرطة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من القبض على 21 شخصًا بتهمة انتحال شخصيات غير صحيحة وسرقة المنازل والمارة، حيث استخدم المتهمون في عملياتهم مركبات مزودة بتجهيزات أمنية لسهولة خداع ضحاياهم.

وكشفت التحقيقات أنه تم الفبض على 18 وافدًا يحملون الجنسية اليمنية، بالإضافة إلى 3 مواطنين سعوديين، وتم توقيف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة مدينة الرياض القبض على يمنيين سرقة المنازل
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