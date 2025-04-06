اتحاد المصنعين الإسرائيليين: طالبنا نتنياهو بدعوة ترامب لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 10%

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين، الأحد، إنهم طالبوا في وثيقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض الرسوم من 17% إلى 10%.

وأكدت الوثيقة، أن الرسوم الجمركية ستؤدي لانخفاض الطلب بمقدار 2.3 مليار دولار وتقليص 20% من الصادرات إلى أمريكا، كما ستكبد إسرائيل خسارة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وأشارت الوثيقة، إلى أن صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات أكثر عرضة للخسارة بسبب الرسوم وتقدر بـ900 مليون دولار سنويا، موضحة أن 26 ألف عامل إسرائيلي في الصناعات التصديرية قد يخسرون وظائفهم نتيجة للرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية لعدد كبير من الدول، والتي تضمنت فرض تعريفات جمركية على إسرائيل بلغت 17%.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال سيناقش مع ترامب الرسوم الجمركية وجهود إعادة الأسرى والعلاقات الإسرائيلية التركية، فضلا عن التهديد الإيراني والمعركة في المحكمة الجنائية الدولية.