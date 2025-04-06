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المعارضة التركية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة: لتُفتح صناديق الاقتراع قبل نوفمبر

03:02 م الأحد 06 أبريل 2025

أوزجور أوزيل

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(وكالات)

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزيل، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، في موعد لا يتجاوز نوفمبر المقبل، في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وخلال مؤتمر استثنائي نظمه الحزب المعارض في العاصمة أنقرة، توجه أوزيل بخطاب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان قائلاً: "إن كنتم واثقين من أنفسكم، فلتواجهوا مرشحنا أمام الشعب. صناديق الاقتراع جاهزة، ونحن كذلك". وأضاف: "نحن لا نطالب بالمستحيل. إما في يونيو وفق أقصر جدول زمني، أو في منتصف الولاية، في نوفمبر. القرار لكم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الغضب الشعبي عقب توقيف إمام أوغلو في 19 مارس، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لإقصائه سياسيًا بعد اختياره مرشحًا رئاسيًا محتملاً عن الحزب. وقد خرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في إسطنبول ومدن كبرى للتنديد بما وصفوه بـ"الاعتداء على الديمقراطية".

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أوزجور أوزيل انتخابات رئاسية مبكرة صناديق الاقتراع تركيا
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