تركيا تحذر من "خلل في التوازنات الاقتصادية العالمية" بسبب سياسات ترامب التجارية



(وكالات)

حذر رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم الأحد، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، في خطوة قد تنذر بحدوث اضطرابات اقتصادية على نطاق دولي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "صباح" التركية، اعتبر كورتولموش أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تتجاوز مجرد رفع الرسوم الجمركية، مضيفًا: "ترامب يريد تغيير القواعد الجوهرية للعبة التجارية العالمية، وليس فقط تعديلها، وهذا قد يؤدي إلى خلل في التوازنات التجارية العالمية ويشعل توترات جديدة".

ورغم أن كورتولموش أقر بأن التعريفات الجمركية المفروضة قد تكون أقل وطأة على تركيا مقارنة بدول أخرى، فإنه شدد على أن ذلك لا يمنح أنقرة أفضلية كبيرة، واعتبر أن النظر إلى هذه التطورات بوصفها فرصة لتركيا "ليس واقعيًا".

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "ميليت" التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم مناقشة مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن في شهر مايو، وسط توقعات بفرض رسوم جديدة تدريجية على المنتجات التركية.



وكان دونالد ترامب قد وقع الأسبوع الماضي مرسومًا جديدًا بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على واردات البضائع من مختلف الدول، حدد فيه الحد الأدنى للرسوم عند 10%، على أن تطبق نسب أعلى على معظم شركاء واشنطن التجاريين.